Osman Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osman Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osman Sahin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Osman Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Sahin 13 Ocak 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Şahin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Sahin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TuncayMaldan yapmaktadır. Osman Sahin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osman Sahin'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Sahinboyu ve yaşı kaç

Osman Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Osman Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2015 yılında Ç. Rizespor U19

31 Ağu 2016 yılında BB Erzurum U19

1 Temmuz 2017 yılında BB Erzurum U21

23 Ocak 2018 yılında BB Erzurumspor

4 Ocak 2019 yılında Yeni Orduspor

30 Haziran 2019 yılında BB Erzurumspor

15 Ağu 2019 yılında 24 Erzincanspor

30 Ocak 2020 yılında BB Erzurumspor

31 Ocak 2020 yılında BAK FK

3 Ağu 2020 yılında BB Erzurumspor

17 Eylül 2020 yılında Ofspor

28 Ocak 2021 yılında BB Erzurumspor

29 Ocak 2021 yılında Ofspor

1 Temmuz 2021 yılında Hatayspor

27 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

30 Haziran 2022 yılında Hatayspor

16 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2023 yılında Ofspor

30 Haziran 2023 yılında Iğdır FK

Osman Sahin kimdir

Osman Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Sahin şuan Ofspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erzurum Egitim Gücü Spor (2011-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Osman Sahin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Eduardo Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azat Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Yalova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azat Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Yalova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları