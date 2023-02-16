Osman Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Sahin 13 Ocak 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Şahin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Sahin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TuncayMaldan yapmaktadır. Osman Sahin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osman Sahin'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Osman Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2015 yılında Ç. Rizespor U19

31 Ağu 2016 yılında BB Erzurum U19

1 Temmuz 2017 yılında BB Erzurum U21

23 Ocak 2018 yılında BB Erzurumspor

4 Ocak 2019 yılında Yeni Orduspor

30 Haziran 2019 yılında BB Erzurumspor

15 Ağu 2019 yılında 24 Erzincanspor

30 Ocak 2020 yılında BB Erzurumspor

31 Ocak 2020 yılında BAK FK

3 Ağu 2020 yılında BB Erzurumspor

17 Eylül 2020 yılında Ofspor

28 Ocak 2021 yılında BB Erzurumspor

29 Ocak 2021 yılında Ofspor

1 Temmuz 2021 yılında Hatayspor

27 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

30 Haziran 2022 yılında Hatayspor

16 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2023 yılında Ofspor

30 Haziran 2023 yılında Iğdır FK

Osman Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Sahin şuan Ofspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Erzurum Egitim Gücü Spor (2011-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.