Bora Ulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bora Ulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bora Ulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bora Ulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bora Ulu 19 Mart 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bora Ulu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bora Ulu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Bora Ulu'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bora Ulu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bor4ulu/

Bora Ulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bora Ulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bora Ulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bora Ulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U19

4 Şubat 2019 yılında Trabzonspor U21

17 Mart 2019 yılında Trabzonspor U19

20 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

11 Ağu 2021 yılında Ofspor

Bora Ulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bora Ulu şuan Ofspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bora Ulu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (2013-2019)

Türkiye U17 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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