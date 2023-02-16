Gokdeniz Gur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokdeniz Gur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokdeniz Gur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokdeniz Gur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokdeniz Gur 13 Kasım 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokdeniz Gur Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokdeniz Gur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Gokdeniz Gur'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokdeniz Gur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gkdenizgr.6/

Gokdeniz Gur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokdeniz Gur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gokdeniz Gur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokdeniz Gur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2015 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U19

10 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

10 Eylül 2020 yılında Ofspor

Gokdeniz Gur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokdeniz Gur şuan Ofspor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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