Samet Balcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Balcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Balcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Balcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Balcik 17 Ekim 2001 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Samet Efe Balçık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Balcik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Balcik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Balcik'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samet Balcik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sametbalckk/

Samet Balcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Balcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Samet Balcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Balcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2019 yılında Kadıköyspor

10 Ocak 2020 yılında Osmaniyespor FK

13 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2021 yılında S. Kapadokya

12 Ocak 2022 yılında Merzifonspor

23 Temmuz 2022 yılında Ofspor

Samet Balcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Balcik şuan Ofspor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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