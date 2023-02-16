Halil İbrahim Ucar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil İbrahim Ucar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil İbrahim Ucar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil İbrahim Ucar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil İbrahim Ucar 20 Mart 2004 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil İbrahim Uçar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil İbrahim Ucar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil İbrahim Ucar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Halil İbrahim Ucar'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Halil İbrahim Ucar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/halilucarr1

Halil İbrahim Ucar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil İbrahim Ucar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Halil İbrahim Ucar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil İbrahim Ucar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2022 yılında Ofspor

Halil İbrahim Ucar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil İbrahim Ucar şuan Ofspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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