Hamza İpekci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza İpekci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza İpekci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza İpekci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza İpekci 12 Nisan 1997 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hamza İpekci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza İpekci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza İpekci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza İpekci'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza İpekci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamzaipekci8/

Hamza İpekci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza İpekci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza İpekci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza İpekci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2016 yılında İstanbulspor

28 Ağu 2018 yılında Adıyaman 1954

30 Haziran 2019 yılında İstanbulspor

3 Ağu 2019 yılında 1954 Kelkit Bld

18 Temmuz 2022 yılında Ofspor

Hamza İpekci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza İpekci şuan Ofspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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