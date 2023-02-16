Musa Eren Karakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Eren Karakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Eren Karakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Eren Karakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Eren Karakas 17 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Musa Eren Karakaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Eren Karakas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musa Eren Karakas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Eren Karakas'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Musa Eren Karakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Eren Karakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Musa Eren Karakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Eren Karakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2022 yılında Ofspor

Musa Eren Karakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Eren Karakas şuan Ofspor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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