Muhammed İsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed İsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed İsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed İsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed İsik 9 Şubat 1997 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Furkan Işık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed İsik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed İsik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed İsik'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed İsik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isikfurkan97/

Muhammed İsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed İsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed İsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed İsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2013 yılında Sivasspor U21

1 Temmuz 2014 yılında Sivasspor Alt

1 Ocak 2015 yılında Sivasspor U21

1 Temmuz 2016 yılında Sivasspor

1 Temmuz 2018 yılında Bağcılar SK

15 Eylül 2020 yılında Sivas Belediye

2 Ekim 2020 yılında Nevşehir Bld

30 Haziran 2021 yılında Sivas Belediye

12 Ocak 2022 yılında B. Yeni Çarşı

30 Haziran 2022 yılında Sivas Belediye

12 Ağu 2022 yılında Ofspor

Muhammed İsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed İsik şuan Ofspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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