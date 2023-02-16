Goktug Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goktug Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goktug Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goktug Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goktug Yilmaz 9 Ocak 2003 tarihinde Bergen op Zoom şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Göktuğ Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goktug Yilmaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goktug Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Goktug Yilmaz'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Goktug Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goktug Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Goktug Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goktug Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U17

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

7 Eylül 2022 yılında Ofspor

Goktug Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goktug Yilmaz şuan Ofspor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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