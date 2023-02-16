Ahmet Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Aktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Aktas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Aktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Aktas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Aktas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Aktas 23 Eylül 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Aktaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Aktas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Ahmet Aktas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Aktas'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Aktas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetaktas.61/

Ahmet Aktasboyu ve yaşı kaç

Ahmet Aktas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Aktas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Aktas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Aktas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kartalspor U21

17 Ağu 2011 yılında Sancaktepe Bld

31 Ağu 2016 yılında Sakaryaspor

12 Temmuz 2017 yılında Utaş Uşakspor

6 Temmuz 2019 yılında 1928 Bucaspor

30 Temmuz 2022 yılında Ofspor

Ahmet Aktas kimdir

Ahmet Aktas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Aktas şuan Ofspor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yildiz, Besiktas, Istanbul Genclik Ve Spor Il Müd.Spor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmet Aktas nereli

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