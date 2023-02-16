Kerem Pala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerem Pala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerem Pala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerem Pala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerem Pala 25 Haziran 1999 tarihinde Mugla şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerem Pala Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerem Pala, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kerem Pala'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerem Pala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerem Pala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerem Pala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerem Pala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu Alt

19 Ekim 2015 yılında Beşiktaş U17

1 Eylül 2016 yılında Göztepe U19

5 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

15 Ocak 2021 yılında Isparta 32 Spor

30 Haziran 2021 yılında Çorum FK

12 Ocak 2022 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2022 yılında Çorum FK

16 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

31 Ocak 2023 yılında Ofspor

30 Haziran 2023 yılında Karşıyaka

Kerem Pala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerem Pala şuan Ofspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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