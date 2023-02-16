Batuhan Calap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Calap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batuhan Calap kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Batuhan Calap ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Batuhan Calap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Calap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Calap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Calap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Calap 4 Nisan 2000 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Calap Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asportsmanagement yapmaktadır. Batuhan Calap, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Batuhan Calap'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Calap Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhancalap/

Batuhan Calapboyu ve yaşı kaç

Batuhan Calap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Calap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Batuhan Calap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Calap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2013 yılında 1461 Trabzon AY

8 Ekim 2015 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U19

29 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

1 Ağu 2019 yılında Ofspor

Batuhan Calap kimdir

Batuhan Calap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Calap şuan Ofspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzon Telekomspor (2011-2013), 1461 Trabzon (2013-2015), Trabzonspor (2015-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Batuhan Calap nereli

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