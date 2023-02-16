Sertan Vatansever kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan Vatansever Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sertan Vatansever adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sertan Vatansever Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sertan Vatansever 13 Eylül 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye,Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sertan Vatansever Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sertan Vatansever, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sertan Vatansever'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sertan Vatansever Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sertanvts5/

Sertan Vatansever Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sertan Vatansever isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sertan Vatansever Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sertan Vatansever futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2019 yılında Y. Malatya Alt

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2021 yılında İstanbul U19

2 Eylül 2022 yılında Ofspor

Sertan Vatansever Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sertan Vatansever şuan Ofspor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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