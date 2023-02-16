İsmail Cem Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cem Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Cem Kara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Cem Kara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Cem Kara 1 Nisan 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmail Cem Kara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Cem Kara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail Cem Kara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmail Cem Kara'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmail Cem Kara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ismailcemkara

http://www.instagram.com/ismailcemkara/

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İsmail Cem Kara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Cem Kara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Cem Kara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Cem Kara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U19

16 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

5 Ekim 2020 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor U19

17 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

24 Ocak 2022 yılında Amed SK

23 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

12 Ocak 2023 yılında Ofspor

İsmail Cem Kara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Cem Kara şuan Ofspor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsmail Cem Kara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Carsibasi Belediyespor (2012-2014), Trabzonspor (2014-2019)

Türkiye U18 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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