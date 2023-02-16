Seydi Kayasoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seydi Kayasoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seydi Kayasoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seydi Kayasoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seydi Kayasoy 23 Mart 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seydi Kayasoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TALENTWERK SOCCER yapmaktadır. Seydi Kayasoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seydi Kayasoy'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seydi Kayasoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seydi3kayasoy/

Seydi Kayasoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seydi Kayasoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Seydi Kayasoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seydi Kayasoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2015 yılında Altınordu U21

1 Ocak 2017 yılında Altınordu

10 Ocak 2018 yılında Kastamonu 1966

30 Haziran 2018 yılında Altınordu

16 Ocak 2019 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2019 yılında Altınordu

23 Ağu 2019 yılında 1922 Konya

8 Ocak 2021 yılında Altınordu

25 Ocak 2021 yılında İnegölspor

1 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

12 Ocak 2022 yılında 1922 Konya

27 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

18 Ocak 2023 yılında Ofspor

Seydi Kayasoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seydi Kayasoy şuan Ofspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seydi Kayasoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gaziemirgücüspor (2007-2010), Bucaspor (2010-2013), Altinordu (2013-2015)

Türkiye U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.