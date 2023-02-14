Boris Cespedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Cespedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Cespedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Cespedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Cespedes 19 Haziran 1995 tarihinde Santa Cruz de la Sierra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Bolivya,İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Cespedes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Boris Cespedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Boris Cespedes'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boris Cespedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Boris Cespedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Boris Cespedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Cespedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Servette U18

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

9 Şubat 2015 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2015 yılında Servette FC

1 Ocak 2016 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2016 yılında Servette FC

Boris Cespedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Cespedes şuan Servette FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boris Cespedes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Servette FC

Bolivya takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.