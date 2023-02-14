Timothe Cognat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothe Cognat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timothe Cognat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timothe Cognat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timothe Cognat 25 Ocak 1998 tarihinde Arnas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timothe Cognat Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Timothe Cognat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Timothe Cognat'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timothe Cognat Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Timothe Cognat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Timothe Cognat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timothe Cognat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2018 yılında Olimpik Lyon

2 Temmuz 2018 yılında Servette FC

30 Haziran 2019 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2019 yılında Servette FC

Timothe Cognat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timothe Cognat şuan Servette FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timothe Cognat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UF Belleville-Saint-Jean-d’Ardières (2004-2005), FC Villefranche (2005-2011), Olympique Lyonnais (2011-2016)

Fransa U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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