Patrick Pflucke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Pflucke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Pflucke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Pflucke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Pflucke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Pflucke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Pflucke

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Pflucke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Pflucke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Pflucke 30 Kasım 1996 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Pflucke Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Patrick Pflucke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Pflucke'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Pflucke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrick_pfluecke10/

Patrick Pfluckeboyu ve yaşı kaç

Patrick Pflucke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Pflucke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Pflucke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Pflucke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2011 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2013 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2014 yılında Mainz

1 Temmuz 2016 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund II

9 Ağu 2018 yılında KFC Uerdingen

4 Ağu 2020 yılında Roda JC

1 Temmuz 2022 yılında Servette FC

Patrick Pflucke kimdir

Patrick Pflucke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Pflucke şuan Servette FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Borea Dresden, Dynamo Dresden (-2011), 1.FSV Mainz 05 (2011-2014)

Patrick Pflucke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Pflucke nereli

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