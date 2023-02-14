Baba Souare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Souare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baba Souare kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baba Souare ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baba Souare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Souare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Baba Souare

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Souare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Souare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Souare 7 Mart 1999 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsviçre,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Baba Oulen Souare şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Souare Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Baba Souare, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baba Souare'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baba Souareboyu ve yaşı kaç

Baba Souare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Baba Souare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Baba Souare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Souare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette U21

1 Temmuz 2018 yılında Servette FC

29 Mart 2019 yılında Grasshoppers

24 Ağu 2020 yılında SC Kriens

30 Haziran 2021 yılında Grasshoppers

20 Temmuz 2022 yılında Servette FC

Baba Souare kimdir

Baba Souare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Souare şuan Servette FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Servette FC

Baba Souare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Baba Souare nereli

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