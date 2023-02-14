Nicolas Vouilloz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Vouilloz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Vouilloz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Vouilloz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Vouilloz 11 Mayıs 2001 tarihinde Chêne-Bougeries şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Vouilloz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Nicolas Vouilloz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 7 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Vouilloz'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Vouilloz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Vouilloz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Vouilloz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Vouilloz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Servette U18

1 Temmuz 2018 yılında Servette U21

7 Şubat 2019 yılında Servette FC

Nicolas Vouilloz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Vouilloz şuan Servette FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Vouilloz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Signal FC Bernex-Confignon, Servette FC

İsviçre U21 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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