Steve Rouiller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Rouiller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Rouiller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Rouiller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Rouiller 10 Temmuz 1990 tarihinde Monthey VS şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Rouiller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Steve Rouiller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Steve Rouiller'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Steve Rouiller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steve Rouiller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steve Rouiller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Rouiller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2011 yılında FC Monthey

31 Temmuz 2014 yılında FC Sion

17 Şubat 2015 yılında FC Chiasso

2 Ağu 2016 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2018 yılında Servette FC

Steve Rouiller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Rouiller şuan Servette FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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