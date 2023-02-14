Gael Clichy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gael Clichy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gael Clichy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gael Clichy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gael Clichy 26 Temmuz 1985 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gaël Dimitri Clichy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gael Clichy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Darren Dein yapmaktadır. Gael Clichy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 2 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Gael Clichy'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gael Clichy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gael_22

http://www.instagram.com/gael.clichy/?hl=it

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Gael Clichy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gael Clichy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gael Clichy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gael Clichy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Cannes

4 Ağu 2003 yılında Arsenal

4 Temmuz 2011 yılında Man. City

11 Temmuz 2017 yılında Başakşehir

6 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2020 yılında Servette FC

Gael Clichy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gael Clichy şuan Servette FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gael Clichy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Hersoise (1990-1997), JS Cugnaux (1997-1998), AS Tournefeuille (1998-2000), AS Cannes (2000-2002)

Fransa takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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