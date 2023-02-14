Theo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Magnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Magnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Magnin 9 Ağu 2003 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Magnin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Theo Magnin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Magnin'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theo Magnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Magnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Theo Magnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Magnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında Servette U18

23 Şubat 2021 yılında Servette FC

Theo Magnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Magnin şuan Servette FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Theo Magnin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Etoile-Laconnex, Servette FC

İsviçre U20 takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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