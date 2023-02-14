Steven Deana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Deana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Deana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Deana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Deana 4 Mart 1990 tarihinde Schaffhausen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Deana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11 Friends GmbH yapmaktadır. Steven Deana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Steven Deana'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Deana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sdeana1/

http://www.facebook.com/steven.deanafrefts

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Steven Deana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Deana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Deana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Deana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2007 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2009 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2010 yılında FC Sion

1 Temmuz 2015 yılında FC Aarau

30 Haziran 2016 yılında FC Sion

1 Temmuz 2016 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2017 yılında FC Aarau

29 Ağu 2019 yılında MSV Duisburg

14 Temmuz 2021 yılında Servette FC

Steven Deana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Deana şuan Servette FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steven Deana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wetzikon, FC Effretikon, FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich

İsviçre U21 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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