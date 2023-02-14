Jeremy Frick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Frick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Frick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Frick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Frick 8 Mart 1993 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Frick Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Jeremy Frick, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jeremy Frick'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Frick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremy Frick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeremy Frick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Frick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2011 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2013 yılında Olimpik Lyon

2 Şubat 2015 yılında Servette FC

30 Haziran 2015 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

1 Temmuz 2016 yılında Servette FC

Jeremy Frick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Frick şuan Servette FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeremy Frick Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C Collex-Bossy (2002 - 2006), Servette FC (2006 - 2009), Olympique Lyon (2009 -)

İsviçre U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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