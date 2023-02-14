David Douline kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Douline Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Douline adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Douline Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Douline 28 Mayıs 1993 tarihinde Grenoble şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Marc Michel Douline şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Douline Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. David Douline, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Douline'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Douline Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Douline isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Douline Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Douline futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2011 yılında Thonon Évian B

1 Temmuz 2013 yılında MDA Chasselay

1 Temmuz 2015 yılında Le Puy Foot

1 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

1 Eylül 2018 yılında Rodez AF

30 Haziran 2019 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2019 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2021 yılında Servette FC

David Douline Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Douline şuan Servette FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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