Moritz Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moritz Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moritz Bauer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moritz Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moritz Bauer

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Bauer 25 Ocak 1992 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Avusturya,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Bauer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Moritz Bauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Moritz Bauer'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moritz Bauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bauermoritz/

Moritz Bauerboyu ve yaşı kaç

Moritz Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moritz Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moritz Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2010 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2012 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2016 yılında Rubin Kazan

9 Ocak 2018 yılında Stoke

28 Ağu 2019 yılında Celtic

31 Mayıs 2020 yılında Stoke

5 Şubat 2021 yılında Ufa

30 Haziran 2021 yılında Stoke

1 Temmuz 2021 yılında Ufa

25 Ocak 2022 yılında Servette FC

Moritz Bauer kimdir

Moritz Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Bauer şuan Servette FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Veltheim, Grasshoper Club Zürich, FC Winterthur

Moritz Bauer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moritz Bauer nereli

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