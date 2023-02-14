Boubacar Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubacar Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubacar Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubacar Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubacar Fofana 7 Eylül 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubacar Fofana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mickael Libong yapmaktadır. Boubacar Fofana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Boubacar Fofana'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Boubacar Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Boubacar Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Boubacar Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubacar Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında US Torcy Alt.

1 Temmuz 2017 yılında SAS Epinal

1 Temmuz 2018 yılında AS Saint-Priest

8 Ocak 2019 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2019 yılında Olymp. Lyon B

1 Ekim 2020 yılında Servette FC

Boubacar Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubacar Fofana şuan Servette FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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