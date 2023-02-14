Ronny Rodelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronny Rodelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronny Rodelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronny Rodelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronny Rodelin 18 Kasım 1989 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fransa,Réunion uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sylvio Ronny Rodelin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronny Rodelin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB SPORT & MANAGEMENT yapmaktadır. Ronny Rodelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ronny Rodelin'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronny Rodelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronny Rodelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ronny Rodelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronny Rodelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Nantes

28 Ocak 2010 yılında Troyes

30 Haziran 2010 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2011 yılında LOSC Lille

2 Şubat 2015 yılında Mouscron

30 Haziran 2015 yılında LOSC Lille

31 Ağu 2015 yılında SM Caen

30 Haziran 2016 yılında LOSC Lille

26 Temmuz 2016 yılında SM Caen

14 Ağu 2018 yılında Guingamp

6 Temmuz 2021 yılında Servette FC

Ronny Rodelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronny Rodelin şuan Servette FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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