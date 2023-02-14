Alexis Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Antunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Antunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Antunes 31 Temmuz 2000 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Antunes Gomez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Antunes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONSIDE yapmaktadır. Alexis Antunes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Alexis Antunes'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexis Antunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexis Antunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Antunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Antunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Servette U18

1 Temmuz 2017 yılında Servette FC

2 Eylül 2019 yılında FC Chiasso

4 Ağu 2020 yılında Servette FC

Alexis Antunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Antunes şuan Servette FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexis Antunes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Champel (2009-2011), Etoile Carouge FC (2011-2013), Servette FC (2013-)

İsviçre U21 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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