Edin Omeragic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Omeragic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Omeragic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Omeragic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Omeragic 20 Mart 2002 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Omeragic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Graf Sports International yapmaktadır. Edin Omeragic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Edin Omeragic'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edin Omeragic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edin Omeragic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edin Omeragic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Omeragic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Servette U18

1 Temmuz 2019 yılında Servette U21

1 Temmuz 2020 yılında Servette FC

Edin Omeragic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Omeragic şuan Servette FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Edin Omeragic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.