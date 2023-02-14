Enzo Crivelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Crivelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Crivelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Crivelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Crivelli 6 Şubat 1995 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Vito Gabriel Crivelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Crivelli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Enzo Crivelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Crivelli'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Enzo Crivelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzocrivelli/

Enzo Crivelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Crivelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Enzo Crivelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Crivelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2015 yılında G. Bordeaux

3 Ağu 2016 yılında SC Bastia

30 Haziran 2017 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2017 yılında Angers SCO

31 Ocak 2018 yılında SM Caen

30 Haziran 2018 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2018 yılında SM Caen

29 Temmuz 2019 yılında Başakşehir

7 Eylül 2021 yılında Antalyaspor

30 Ocak 2022 yılında Başakşehir

31 Ocak 2022 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2022 yılında Başakşehir

30 Ağu 2022 yılında Servette FC

Enzo Crivelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Crivelli şuan Servette FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enzo Crivelli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASPTT Albi (2001-2004), AS De La Fontaine Albi (2004-2007), AS Cannes (2007-2012), Girondins de Bordeaux (2012-2014)

Fransa U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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