Miroslav Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miroslav Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miroslav Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miroslav Stevanovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav Stevanovic 29 Temmuz 1990 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miroslav Stevanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav Stevanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Miroslav Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 24 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Miroslav Stevanovic'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Miroslav Stevanovicboyu ve yaşı kaç

Miroslav Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miroslav Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miroslav Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vojvodina II

1 Temmuz 2008 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2009 yılında Vojvodina II

1 Ocak 2010 yılında B. Banja Luka

30 Haziran 2010 yılında Vojvodina II

1 Temmuz 2010 yılında Vojvodina

2 Ocak 2013 yılında Sevilla

5 Temmuz 2013 yılında Elche CF

30 Ocak 2014 yılında Sevilla

31 Ocak 2014 yılında Alavés

30 Haziran 2014 yılında Sevilla

27 Ağu 2014 yılında Kulüpsüz

18 Aralık 2014 yılında ETO FC Győr

10 Eylül 2015 yılında Ergotelis

27 Ocak 2016 yılında Zeljeznicar

24 Temmuz 2017 yılında Servette FC

Miroslav Stevanovic kimdir

Miroslav Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav Stevanovic şuan Servette FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Drina Zvornik (2007-2008)

Miroslav Stevanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Eylül 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miroslav Stevanovic nereli

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