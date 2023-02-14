Chris Bedia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Bedia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Bedia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Bedia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Bedia 5 Mart 1996 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Chris Vianney Bedia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Bedia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Chris Bedia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Bedia'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris Bedia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/9k_gold

http://www.instagram.com/bedia_15/

Chris Bedia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chris Bedia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chris Bedia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Bedia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tours B

11 Temmuz 2016 yılında RSC Charleroi

13 Ağu 2018 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2019 yılında RSC Charleroi

14 Ağu 2019 yılında Troyes

30 Haziran 2020 yılında RSC Charleroi

18 Ağu 2020 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2021 yılında RSC Charleroi

24 Ocak 2022 yılında Servette FC

Chris Bedia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Bedia şuan Servette FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Bedia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tours (-2013)

Fildişi Sahili U23 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U17 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.