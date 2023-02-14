Theo Valls kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Valls Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Valls adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Valls Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Valls 18 Aralık 1995 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Valls Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Theo Valls, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Theo Valls'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theo Valls Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/theo.valls18/

Theo Valls Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Theo Valls isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Theo Valls Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Valls futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nîmes Olympique

22 Eylül 2020 yılında Servette FC

Theo Valls Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Valls şuan Servette FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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