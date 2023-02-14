Samba Lele Diba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samba Lele Diba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samba Lele Diba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samba Lele Diba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samba Lele Diba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samba Lele Diba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samba Lele Diba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samba Lele Diba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samba Lele Diba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samba Lele Diba 24 Aralık 2003 tarihinde Louga şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samba Lele Diba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Samba Lele Diba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samba Lele Diba'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samba Lele Diba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samba_lele_diba_

Samba Lele Dibaboyu ve yaşı kaç

Samba Lele Diba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samba Lele Diba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Samba Lele Diba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samba Lele Diba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Servette FC

Samba Lele Diba kimdir

Samba Lele Diba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samba Lele Diba şuan Servette FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Samba Lele Diba nereli

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