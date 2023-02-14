Malik Sawadogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Sawadogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Sawadogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Sawadogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Sawadogo 12 Temmuz 2003 tarihinde Geneva şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Sawadogo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Malik Sawadogo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Malik Sawadogo'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Malik Sawadogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malik Sawadogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malik Sawadogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Sawadogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2011 yılında Servette Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Servette U18

1 Ocak 2020 yılında Servette M-17

1 Temmuz 2020 yılında Servette U21

1 Temmuz 2021 yılında Servette FC

Malik Sawadogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Sawadogo şuan Servette FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malik Sawadogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Interstar, Servette FC

İsviçre U19 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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