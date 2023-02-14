Sidiki Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidiki Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidiki Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidiki Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidiki Camara 23 Ağu 2002 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidiki Camara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TKM Sports Consulting Ltd. yapmaktadır. Sidiki Camara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sidiki Camara'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sidiki Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sidiki Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sidiki Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidiki Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Servette U18

1 Temmuz 2020 yılında Servette U21

6 Temmuz 2022 yılında Servette FC

Sidiki Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidiki Camara şuan Servette FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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