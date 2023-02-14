Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moussa Diallo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Diallo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Diallo 27 Ocak 1997 tarihinde Corbeil-Essonnes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Diallo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moussa Diallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Moussa Diallo'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moussa Dialloboyu ve yaşı kaç

Moussa Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moussa Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Moussa Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moussa Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2016 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2019 yılında SO Cholet

5 Ağu 2020 yılında Servette FC

Moussa Diallo kimdir

Moussa Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Diallo şuan Servette FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Évry Essonne (2006-2008), Brétigny Foot CS (2008-2010), AJ Auxerre (2010-2014)

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Moussa Diallo nereli

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