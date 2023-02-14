Yoan Severin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Severin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoan Severin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoan Severin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoan Severin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Severin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yoan Severin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Severin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Severin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Severin 24 Ocak 1997 tarihinde Villeurbanne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Severin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Yoan Severin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 17 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Yoan Severin'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yoan Severin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yoan_severin/

Yoan Severinboyu ve yaşı kaç

Yoan Severin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoan Severin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yoan Severin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Severin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Thonon Év. U19

29 Ocak 2014 yılında Juventus U17

1 Temmuz 2014 yılında Juventus U19

7 Ocak 2017 yılında Zulte Waregem

17 Temmuz 2018 yılında Servette FC

Yoan Severin kimdir

Yoan Severin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Severin şuan Servette FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Isle-D'Abeau FC, FC Bourgoin-Jallieu, Olympique Lyon, Thonon Évian Gaillard FC, Juventus Turin

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yoan Severin nereli

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