Boris Rapaic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Rapaic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Rapaic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Rapaic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Rapaic 24 Ekim 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Boris Rapaić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Rapaic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSG yapmaktadır. Boris Rapaic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Boris Rapaic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boris Rapaic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Rapaic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boris Rapaic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Rapaic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2007 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk U19

5 Ocak 2015 yılında Inter U19

30 Haziran 2016 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

23 Ocak 2017 yılında Hajduk Split II

14 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2018 yılında Fenerbahçe U21

20 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2019 yılında Las Palmas Atl.

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2021 yılında NK Dugopolje

Boris Rapaic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Rapaic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Boris Rapaic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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