Dane Domic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane Domic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dane Domic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dane Domic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dane Domic 10 Ekim 1998 tarihinde Calgary, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dane Ante Domić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dane Domic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dane Domic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dane Domic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dane Domic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dane Domic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dane Domic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dane Domic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Mount Royal

9 Mart 2022 yılında Ravnice

12 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Dane Domic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dane Domic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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