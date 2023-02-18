Marko Tesija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tesija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Tesija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Tesija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Tesija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Tesija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Tesija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Tesija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Tesija 14 Ocak 1992 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Tešija şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Tesija Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSPORTS MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Marko Tesija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Tesija'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Tesijaboyu ve yaşı kaç

Marko Tesija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Tesija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Tesija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Tesija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2009 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2011 yılında RNK Split

17 Eylül 2012 yılında NK Dugopolje

21 Temmuz 2014 yılında NK Zadar

3 Mart 2015 yılında Zrinjski Mostar

10 Temmuz 2015 yılında NK Zagreb

5 Temmuz 2017 yılında NK Rudes

14 Ağu 2017 yılında NK Dugopolje

26 Ocak 2018 yılında ND Gorica

13 Temmuz 2018 yılında FK Senica

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Trnava

5 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

5 Ağu 2021 yılında Zrinjski Mostar

7 Şubat 2022 yılında FC Brasov-SR

3 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

Marko Tesija kimdir

Marko Tesija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Tesija şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RNK Split (2003-2011)

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Marko Tesija nereli

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