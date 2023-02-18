Filip Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Rosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Rosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Rosic 3 Haziran 2000 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Rosić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Rosic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Rosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Rosic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Rosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Rosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Rosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Rosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2017 yılında Istra 1961 U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Istra

25 Ağu 2020 yılında NK Opatija

10 Ağu 2021 yılında NK Uljanik

31 Ocak 2023 yılında NK Dugopolje

Filip Rosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Rosic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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