Brandon Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Palacios 29 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Palacios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brandon Palacios, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Brandon Palacios'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandon Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Brandon Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Palacios şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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