Stiwart Acuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiwart Acuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiwart Acuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiwart Acuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiwart Acuna 6 Şubat 1999 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stiwart Alejando Acuña López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiwart Acuna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Stiwart Acuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 23 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Stiwart Acuna'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiwart Acuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiwart Acuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiwart Acuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiwart Acuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Junior FC U20

23 Temmuz 2018 yılında Barranquilla FC

11 Temmuz 2019 yılında Junior FC

31 Aralık 2019 yılında Barranquilla FC

28 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

30 Haziran 2022 yılında Barranquilla FC

Stiwart Acuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiwart Acuna şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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