Carlos Cantillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Cantillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Cantillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Cantillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Cantillo 21 Şubat 2003 tarihinde El Banco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Cantillo Villalobos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Cantillo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Carlos Cantillo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Cantillo'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Cantillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Cantillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Carlos Cantillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Cantillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Barranquilla FC

Carlos Cantillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Cantillo şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Cantillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.