Diego Calvo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Calvo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Calvo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Calvo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Calvo 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Enrique Calvo Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Calvo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Calvo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Diego Calvo'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Calvo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Calvo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Diego Calvo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Calvo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Calvo şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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