Cristian Santander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Santander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Santander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Santander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Santander 20 Ağu 2003 tarihinde Puerto Asis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Daniel Santander Rosero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Santander Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Santander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Santander'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Santander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Santander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Santander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Santander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Barranquilla FC

Cristian Santander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Santander şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Cristian Santander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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