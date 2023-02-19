Manuel Manga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Manga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Manga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Manga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Manga 10 Temmuz 2001 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel David Manga Tete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Manga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Manuel Manga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Manuel Manga'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Manga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Manga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Manga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Manga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Barranquilla FC

Manuel Manga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Manga şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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